Motores Estreia positiva para Sérgio Brás nos Açores Por

Na sua primeira participação no Rali dos Açores Sérgio Brás teve uma atuação positiva, já que o seu grande objetivo na prova pontuável para os campeonatos Europeu e de Portugal era acumular quilómetros.

Acompanhado pelo experiente Nuno Rodrigues da Silva e tripulando o Ford Fiesta R2 da Renato Pita Motorsport Events o piloto de Almada conseguiu superar todas as dificuldades colocadas por este evento e conseguiu bons pontos para a Taça FPAK de Ralis, concluindo a prova insular na quarta posição dos RC4 e 18ª do Campeonato de Portugal de Ralis.

Sérgio Brás faz por isso um balanço positivo da sua deslocação à ilha de São Miguel: “Os nossos objetivos traçados para o Azores Airlines Rallye foram inteiramente conseguidos. Arrancamos para este rali com o intuito de fazer quilómetros com o Ford Fiesta R2, de forma a ir ganhando mais experiência com este tipo de carro, sabendo que esta prova é particularmente muito complicada, é muito longa, com classificativas com vários tipos de piso e com mudanças de condições meteorológicas muito diversas ao longo de apenas uma especial”.

“Conseguimos terminar todas as etapas sem percalços de maior, levamos daqui muita experiência acumulada, foi sem dúvida um rali fantástico, com uma envolvência do público e dos media excecional. Fica um agradecimento especial ao meu co piloto, o Nuno Rodrigues da Silva por toda a fundamental ajuda durante a prova que permitiu conseguir este bom desfecho de rali, assim como a toda a equipa de assistência, pelo excelente trabalho conseguido no Ford Fiesta que voltou a estar irrepreensível”, remata o piloto de Almada.