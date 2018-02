Motores Estreia positiva de Sérgio Brás na terra Por

Com o firme propósito de iniciar a sua época com o ‘pé direito’, Sérgio Brás conseguiu um bom resultado no Rali Serras de Fafe, onde se propunha terminar no pódio da sua classe.

O piloto, que foi acompanhado pelo navegador Nuno Rodrigues da Silva no Ford Fiesta R2 preparado pela Renato Pita Motorsport, teve uma atuação coerente com os objetivos, numa prova conhecida pela sua dureza, sobretudo quando os carros de duas rodas motrizes passagem pela terra já muito escavada das classificativas. A equipa terminaria na oitava posição da Taça FPAK de Ralis e a terceira posição entre os concorrentes do grupo P1.

“O balanço da participação no Rallye Serras de Fafe é muito positivo, tendo em conta que foi a minha estreia em ralis de terra e com este carro. Os pisos muito traiçoeiros, as passagens noturnas e também as especiais mais longas, dificultaram um pouco mais a minha adaptação e evolução, mas com a preciosa ajuda do Nuno Rodrigues da Silva, conseguimos superar todas as muitas adversidades do rali e terminamos a prova, que era a nossa principal ambição definida”, assume Sérgio Brás.

“Fica um especial agradecimento à Renato Pita Motorsport Events pelo excelente trabalho realizado ao longa da prova e também com o Ford Fiesta R2, que esteve sempre irrepreensível, mesmo num rali duro e difícil como foi o Serras de Fafe. Um agradecimento ainda a todos aqueles que me apoiam para que este projeto possa continuar”, acrescentou o piloto, que sai de Fafe bastante motivado para o resto da temporada.