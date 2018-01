“Estou a sofrer”, diz Bruno de Carvalho após empate no Bonfim

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu às redes sociais para desabafar sobre o empate concedido pelos leões frente ao Vitória de Setúbal, perto do final do encontro. “Estou a sofrer, foi um murro no estômago”, confessou.

Bruno de Carvalho recorreu ao Facebook para dar conta do seu estado de espírito após o empate no Bonfim (1-1), frente o Vitória de Setúbal, concedido a instantes do final do encontro, através da marcação de uma grande penalidade convertida por Edinho.

O presidente leonino admitiu ter de separar a visão de adepto e de presidente, mas não escondeu a frustração e a angústia sentida pela perda de dois pontos.

“Existem momentos em que temos de separar o adepto e o Presidente. E muito poucos são esses os momentos para mim. Viver a Presidência como um adepto é o que faz de mim genuíno e com vontade de fazer sempre mais e melhor. Mas hoje tenho o dever de separar. Como adepto, estou a sofrer. Hoje, foi um “murro no estômago” que me dá dores muito superiores à operação a que fui submetido há 3 dias. Estou a sofrer por mim, pela minha família. Como Presidente estou a sofrer pela equipa que lidero e que dá tudo pelo Clube, estou a sofrer pelos mais de 3.5 milhões de adeptos que não mereciam este resultado nem estar neste sofrimento e com todo este sentimento de frustração. Percebo perfeitamente toda a sua angústia, revolta e raiva”, escreveu.

Apesar da revolta, Bruno de Carvalho fez questão de sublinhar a ambição em conquistar todos os títulos que discute na presente temporada, realçando valores como “atitude e compromisso”.

“É claro que o futebol tem de refletir bem sobre tudo isto, e, como todas as nossas modalidades, responder em todos os próximos jogos com Atitude e Compromisso, lutando até ao último suspiro para atingir todos os nossos objectivos: estamos em 4 competições e queremos vencer todas!”.

Recorde-se que após o empate, Fábio Coentrão não conseguiu esconder a raiva, tendo sido gravado a disferir socos no banco de suplentes, antes de se lavar em lágrimas. Veja aqui.

