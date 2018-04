Desporto Estoril Praia vence em Portimão e deixa último lugar da I Liga Por

O Estoril Praia regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após oito jornadas sem ganhar, ao vencer no terreno do Portimonense, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada.

Um golo do central argelino Halliche, aos 42 minutos, deu ao Estoril a sua segunda vitória fora de casa e permitiu-lhe ceder o 18.º e último lugar da classificação ao Feirense, que foi derrotado pelo Desportivo das Aves (1-0).

Depois de seis derrotas e dois empates, os ‘canarinhos’ subiram ao 17.º posto, com 26 pontos, mais dois do que o Feirense, e menos dois do que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da zona de despromoção, que na sexta-feira foi goleado pelo Sporting de Braga (5-1). O Portimonense é o 10.º classificado, com 35 pontos.

