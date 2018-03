Motores Estoril Experience Day para entusiastas e não só Por

A CRM Motorsport criou uma iniciativa feita à imagem das preferências dos entusiastas pelos motores, mas que incita à presença de toda a família; o Estoril Experience Day.

Foi a pensar neste tipo de mercado que a estrutura liderada por Tiago Raposo Magalhães criou este tipo de evento – cuja próxima edição decorre já no próximo dia 18 –, que complementa as ações que decorrem em pista com atividades também no ‘paddock’. É assim criada uma zona de test-drives de veículos de duas e quatro rodas e uma área ‘verde’, que permitirá ao público contactar com karts, bicicletas, motociclos e quadricículos elétricos.

O responsável pela organização justifica que as novidades introduzidas têm por fim responder a alguns anseios anteriormente manifestado pelos entusiastas deste tipo de eventos: “Como demonstra o muito público que nos visita, estamos convictos de que os eventos do Estoril Experience Day não são um exclusivo de quem procura se divertir em pista. Antes um dia de evasão para apaixonados por adrenalina e velocidade, servindo não só clientes que procuram um ambiente seguro e confortável para experimentarem os seus carros longe da via pública, mas também entusiastas que vibram com a presença de um leque muitíssimo diversificado de veículos e produtos ou serviços ligados ao mundo motorizado”.

Para uma melhor organização do espaço, os expositores foram divididos em seis mercados distintos que congregam as suas áreas de interesse. A potenciar o comércio automóvel e de motociclos, bem como o contacto com os veículos, estão o Auto Market e o Moto Market. Voltado para o vintage, a customização e o estilo de vida encontra-se o Lifestyle Market, lado-a-lado com os expositores do Performance Market afetos ao fabrico, reparação e comércio de componentes relacionados com o desempenho motorizado.

Fotos: Gonçalo Adrião