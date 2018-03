Desporto “Podia estar noutra país com o título no bolso, mas estou aqui”, diz Mourinho Por

José Mourinho comentou a recente eliminação da Liga dos Campeões, aos pés do Sevilha, sublinhando o trabalho desenvolvido desde que chegou ao Manchester United e o que ainda há para fazer de forma a colocar os ‘Red Devils’ no topo do futebol europeu.

A eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Sevilha, em pleno Old Trafford, colocou José Mourinho de novo debaixo de muitas críticas em Inglaterra.

Além dos resultados desta temporada – só a Taça de Inglaterra ainda é possível – o coro de assobios a Mourinho estende-se também ao futebol praticado pelo Manchester United, muitas vezes apelidado de defensivo e sem identidade.

No entender do técnico português, os ‘Red Devils’ atravessam uma fase semelhante ao que grandes emblemas como Barcelona ou Real Madrid também viveram, marcadas pela reestruturação num ambiente onde qualquer falha é ‘indesculpável’.

“Tenho um trabalho impressionante para fazer. Podia estar noutro país com título no bolso, mas estou aqui e continuarei a estar aqui e de forma alguma mudarei a minha mentalidade. (…) Não sei se conhecem a expressão, ‘cada parede é uma porta. Não vou fugir, nem desaparecer ou chorar porque ouviu uns assobios e vaias. Não vou desaparecer no túnel, fugindo de imediato [após os jogos]. No próximo jogo serei o primeiro a sair para o relvado. Não temo as minhas responsabilidades”, assumiu Mourinho.

O ‘Special One’ lembrou que hoje ocupa este lugar com “muito trabalho, talento” e fruto da “sua mentalidade”, que lhe tem valido críticas e triunfos – o último dos quais há 10 meses.

“Derrotei Liverpool, Chelsea, perdi frente ao Sevilha e agora é o momento deles para se alegrarem. Aprendi da minha formação religiosa em ser feliz com a felicidade dos outros. Por isso, que seja assim, eu sou um tipo mesmo muito feliz”, admitiu.

Apesar de mostrar a confiança que sente por parte da direção do clube, Mourinho referiu que quando abandonar o comando do Manchester United, a equipa contará com jogadores com “mentalidade diferente, qualidade, conhecimentos e diferentes estatutos”, sublinhou.

O Manchester United caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Sevilha, e segue no segundo lugar da Premier League, a 16 pontos do Manchester City.

Defronta amanhã o Brighton, numa partida a contar para os ‘quartos’ da Taça de Inglaterra.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar