Desporto Sérgio Conceição e a denúncia na PGR: “Estão a atirar poeira e ácido para o ar” Por

O treinador do FC Porto reagiu à denúncia anónima que deu entrada na PGR. Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Sporting, Sérgio Conceição criticou quem atira “poeira e ácido para o ar”. Refere que sente “pena” e nota que “estão a tirar mérito aos jogadores”.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting, Sérgio Conceição comentou a denúncia anónima que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, que dá conta de um alegado pagamento feito por responsáveis portistas, para vencerem o encontro com o Estoril.

O técnico critica quem levanta “poeira e ácido para o ar”. Encara essas acusações como uma forma de “tirar mérito e qualidade à prestação dos jogadores”.

“Tenho pena… tenho pena. Nós somos fortes e ganhámos dentro do campo”, afirmou ainda, sem querer alongar-se nesta matéria.

A PGR confirmou que recebeu essa queixa, sendo que caberá ao Ministério Público avaliar que há matéria para abrir uma investigação.