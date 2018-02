Desporto Estádio do Real Madrid coberto de neve Por

O frio que se faz sentir por estes dias em Portugal é extensivo ao país vizinho, onde a neve já tem caído com força. O Santiago Barnabéu, estádio do Real Madrid, foi ‘vítima’ dessas condições, tendo ficado coberto de neve.

As temperaturas baixas que têm atingido Portugal estão também a sentir-se em Espanha, especialmente na capital.

As ruas de Madrid ficaram esta segunda-feira cobertas de neve, com o Estádio Santiago Barnabéu, do Real Madrid, a não escapar.

As condições meteorológicas na área metropolitana de Madrid levaram mesmo a que clube cancelasse o treino agendado para esta segunda-feira, em Valdebebas.

Veja a imagem.