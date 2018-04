Benfica Estádio da Luz com lotação esgotada para o clássico com FC Porto Por

O Benfica anunciou hoje que a receção ao FC Porto, marcada para 15 de abril, o jogo grande da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, terá lotação esgotada, num ‘clássico’ decisivo para as contas do título.

Segundo uma nota no sítio oficial dos ‘encarnados’ na Internet, a procura de bilhetes “já esgotou, entretanto, a lotação para o ‘clássico'”, marcado para as 18:00 de dia 15.

As ‘águias’ passaram na última jornada para a liderança do campeonato, tendo vencido por 2-0 em casa o Vitória de Guimarães e beneficiado da derrota do FC Porto no reduto do Belenenses (2-0).

Os lisboetas somam 71 pontos, mais um que os ‘dragões’, e ainda visitam antes do ‘clássico’ o Vitória de Setúbal, na 29.ª jornada, no sábado, enquanto os ‘azuis e brancos’ recebem o Desportivo das Aves, no domingo.