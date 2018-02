Desporto “Esta vantagem tem de nos deixar desconfiados”, alerta Sérgio Conceição Por

Em conferência de imprensa de antevisão para o duelo deste domingo, frente ao Portimonense, Sérgio Conceição alertou para a “desconfiança” que os dragões devem sentir pela diferença de cinco pontos para o segundo classificado.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou que a vantagem de cinco pontos deve gerar desconfiança no plantel, lembrando que ainda “nada foi conquistado”.

“Essa vantagem tem de nos deixar desconfiados. Nada foi conquistado ainda. Há ainda muitos pontos em disputa. Tem de estar desconfiados, alerta. Só assim sabemos estar. A mim não me diz nada [liderança isolada], o mais importante é acabar o campeonato com mais um ponto que o segundo”, lembrou.

Os azuis e brancos partem para Portimão com várias baixas no plantel – Ricardo, Alex Telles, Danilo, Corona e Aboubakar estão limitados – mas nem por isso Sérgio Conceição pretende desculpabilizar-se na preparação do encontro.

“Estamos muito limitados. Nos 45 minutos do Estoril Praia, faltava-nos um jogador para completar a ficha de [de jogo]. Não posso deixar ninguém de fora. Tenho que arranjar soluções naquilo que tenho à disposição. Gosto de ter toda a gente à disposição, mas não vou encontrar desculpas nas limitações que vou ter a esse nível”, assumiu.

Relativamente ao regresso da titularidade de Casillas, o técnico dos dragões reforçou os quatro guarda-redes “muito bons” que tem à disposição, mas não adiantou quem irá defender as redes no próximo domingo, em Portimão.

