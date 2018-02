Mundo Esquecida pela professora, criança de 3 anos morre congelada Por

Uma criança de 3 anos morreu congelada, na Rússia, no recreio de um jardim de infância, depois da professora se ter esquecido dela quando os termómetros marcavam 5ºC negativos.

Zakhra Rzayeva, de 3 anos, foi encontrada já sem vida, atrás de uma pilha de neve, no parque infantil da escola.

A menina foi esquecida pela professora durante o horário de recreio, quando os termómetros marcavam 5ºC negativos. A ausência de Zakhra foi notada apenas duas horas depois, o que se revelou fatal.

Em declarações à imprensa local, citado pelo Mirror, um amigo da família lamentou o sucedido, sublinhando que o corpo da menina foi encontrado duas horas depois.

“Que Deus não permita que quaisquer pais passem por isto”, disse. “Encontraram-na já deitada no chão”.

De acordo com a imprensa local, as autoridades russas deram início a uma investigação, no sentido de apurar as responsabilidades no caso da morte da menina.

Todos os docentes e empregados do estabelecimento de ensino vão ser interrogados.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar