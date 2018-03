Mundo Esqueceu-se de trancar a jaula e morreu atacado por leão Por

O tratador de um jardim zoológico, no México, foi vítima de um ataque mortal por parte de um leão, depois de se ter esquecido de trancar devidamente o compartimento do animal.

Gustavo Serrano Carabajal, de 28 anos, foi surpreendido pelo animal que saltou em direção ao seu pescoço, tendo-lhe provocado ferimentos mortais.

De acordo com o The Sun, o funcionário estava a recolher os dejetos do animal e não se apercebeu que Kimba – o leão, de 22 anos – tinha conseguido abrir a porta.

O ataque foi de tal forma feroz que a quantidade de sangue perdida verificou-se fatal, não permitindo que a equipa médica realizasse manobras de reanimação.

O consultor jurídico local, Fernandez Perez Romero, afirmou à imprensa local que o animal não será abatido e que as autoridades irão cooperar com o jardim zoológico de forma a aumentar as medidas de segurança.

A famílai de Gustavo Carabajal preferiu não comentar o incidente.

