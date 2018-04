Mundo Espanha quer penalizar pais se filhos beberem álcool Por

O Parlamento espanhol está a elaborar novas leis, tendo em vista o ‘apertar da malha’ no que toca ao combate ao alcoolismo entre os menores. Em breve, é possível que os pais cujos filhos sejam apanhados a beber álcool possam ser penalizados.

A nova lei prevê que os menores sejam castigados, no caso de serem apanhados a consumir bebidas alcoólicas, mas também os pais.

As alterações, de acordo com a imprensa espanhola, devem ser aprovadas pelas entidades políticas espanholas ainda no decorrer deste ano.

Entre as novidades está também a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas na via pública – o tradicional botellón.

Dados recentes do consumo de álcool por parte de menores em Espanha são “preocupantes”, apontam relatórios realizados para o efeito.

