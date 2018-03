Europa Espanha anuncia expulsão de dois diplomatas russos de Madrid Por

A Espanha vai expulsar dois diplomatas da embaixada da Rússia em Madrid, juntando–se assim a pelo menos 14 outros Estados–membros da UE que também o fizeram devido ao envenenamento do ex–espião russo Serguei Skripal no Reino Unido.

“O governo de Espanha decidiu expulsar dois funcionários diplomáticos da Embaixada da Federação da Rússia em Madrid, que deverão, consequentemente, abandonar o território nacional” espanhol, indica uma nota do Ministério de Exteriores (equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português) de Espanha.

Vários Estados-membros da UE – entre os quais não se conta Portugal – anunciaram hoje que vão expulsar diplomatas russos dos seus territórios, tal como já tinha feito o Reino Unido, devido ao envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal, e da sua filha Yulia, em Salisbury, sul de Inglaterra, a 04 de março.

As autoridades britânicas identificaram o agente neurotóxico usado como sendo Novichok, um gás produzido originalmente nos anos 1970, na União Soviética, e Londres disse mesmo que o Kremlin e Putin estariam diretamente por detrás do ataque.

Madrid afirma que “desde o princípio considerou que o atentado perpetrado em Salisbury, com uso de um agente neurotóxico, é um acontecimento de extrema gravidade, que representa uma séria ameaça à segurança coletiva e ao Direito Internacional”.

“Esta decisão está, além disso, em consonância com o que foi acordado por todos os Estados-membros da UE no último Conselho Europeu de 23 de março”, salienta o governo espanhol.

O executivo espanhol reiterou também “uma vez mais”, a sua solidariedade para com o Reino Unido, bem como para com as vítimas.

Um responsável europeu citado hoje pela agência France Presse salientou que cabe a cada Estado-membro anunciar as expulsões do seu território, explicando que esta medida deverá envolver cerca de 30 diplomatas russos, a que se juntam os 23 que já tinham sido expulsos pelo Reino Unido.

Os países envolvidos nas expulsões são a Alemanha (quatro), a França (quatro), a Polónia (quatro), a República Checa e a Lituânia (três cada), a Itália, a Dinamarca, a Holanda e a Espanha(dois cada um), a Estónia, a Letónia e a Finlândia (um cada). Os outros países são a Roménia, a Suécia e a Croácia, indicaram fontes diplomáticas.

Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos anunciaram ter expulsado 60 “espiões” russos, enquanto o Canadá também anunciou 13 expulsões. A Ucrânia anunciou igualmente ter expulsado 13 diplomatas russos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar