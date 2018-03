Nas Notícias Esforço de limpeza “é prioritário”, sublinha António Costa Por

O primeiro-ministro, António Costa, esteve este sábado envolvido em ações de campanha de sensibilização da limpeza de floresta, num “esforço” que considera “gigantesco” e “prioritário”.

Num sábado marcado por ações de campanha e sensibilização da limpeza da floresta, que o Presidente da República considera como “uma causa nacional”, também António Costa reforçou a “prioridade” da ação.

“Prevenir é melhor do que remediar. Neste momento é prioritário que cada um faça no momento certo aquilo que deve ser feito. Até ao dia 31 de maio devemos fazer o grande esforço para eliminação das condições de risco porque quanto menor for o risco menor é a probabilidade de virmos a ter uma tragédia”, referiu.

A falar aos jornalistas em Torres Vedras, o primeiro-ministro alertou para o “tempo desperdiçado” nos últimos “12 anos” e sublinhou que o “trabalho, como viram pelos números, é gigantesco”.

Perante este cenário, o Governo tem como objetivo preparar melhor as aldeias mais isoladas, dotando-as de “kits de informação, de planos de evacuação” e de “planos de emergência”.

De acordo com as declarações de António Costa, citadas pelo Notícias ao Minuto, “a Proteção Civil está a preparar para o mês de maio a realização de um conjunto de simulacros tendo em vista preparar em cada povoação as medidas que devem ser adotadas em caso de tragédia”.

