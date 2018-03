Nas Notícias Escolas em Trás-os-Montes devem reabrir hoje Por

A normalidade letiva deverá regressar a várias escolas, em Trás-os-Montes, nesta quinta-feira, depois do fecho forçado por causa do nevão e das condições adversas do tempo, que se fizeram sentir nos últimos dias.

A Proteção Civil de Alijó espera que, em face de um provável desagravamento das condições do mau tempo, os autocarros escolares possam circular e, desse modo, levar os estudantes para as escolas.

O mesmo deverá acontecer em outras zonas de Trás-Os-Montes, como Montalegre, Chaves ou Valpaços.

A expectativa é que as unidades escolares voltem a abrir. Porém, tudo irá depende do estado do tempo.

Março chega com chuva e frio

O estado do tempo tem deixado Portugal em alerta.

Em Faro, por exemplo, na quarta-feira, um pequeno tornado assustou a população.

O primeiro dia de março entrará com chuva, frio e possibilidade de trovoada.

