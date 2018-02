Crianças prestam emotiva homenagem a Zé Pedro no Carnaval (com vídeo)

Dezenas de crianças e professores vestidos a rigor, com o símbolo dos Xutos estampados na camisola e o lenço vermelho que é ‘imagem de marca’ da banda. O Carnaval da Escola de Santa Marta de Corroios foi celebrado desta forma, numa homenagem arrepiante a Zé Pedro e à banda.

Num pavilhão repleto de gente, ouviram-se e cantaram-se as músicas mais icónicas da banda, com os braços no ar, a fazer lembrar um verdadeiro concerto.