Motores Equipas da Fórmula E testam Gen 2 em Espanha Por

Com estreia marcada para a quinta temporada da Fórmula E, o novo monolugar Geração 2 (Gen) da disciplina foi testado pelas equipas do campeonato no Circuito de Calafat, em Espanha.

Embora as várias formações da competição de monolugares elétricos já tivessem tido a oportunidade de experimentar o novo Gen 2 no também espanhol Circuito de Monteblanco – próximo de Tarragona – agora foi a vez de conhecerem melhor o novo monoposto da Fórmula E que vão utilizar a partir da época 2018/2019.

Na Audi Sport Daniel Abt pôde familiarizar-se com o e-Tron FE05, que será uma clara evolução relativamente à solução utilizada esta época. Já Bruno Spengler esteve ao serviço da BMW Motorsport, cuja estreia na Fórmula E ocorre ao mesmo tempo do Gen 2, ainda com a equipa Andretti, onde pontifica o português António Félix da Costa.

“Passamos muito yempo em pista. Embora tenhamos encontrado logo problemas conseguimos resolvê-los rapidamente. Num projeto tão novo como este, os primeiros testes servem sobretydo para adquirir experiência. Completamos a maioria do nosso programa de testes. Para mim, como piloto, é especial estar envolvido neste início. Trabalhar no desenvolvimento de um novo carro é uma tarefa única”, comentou o antigo campeão do DTM sobre o iFE18.