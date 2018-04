Desporto Equipa de Vítor Pereira cede primeiros pontos mas segura liderança na China Por

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, cedeu hoje os primeiros pontos no campeonato chinês de futebol, ao empatar 1-1 em casa com o Tianjin Teda, mas segurou a liderança à passagem da sétima jornada.

O conjunto liderado por Vítor Pereira viu-se em desvantagem logo aos seis minutos, quando o ganês Frank Acheampong colocou o Tianjin Teda na frente do marcador. O avançado Lu Wenjun restabeleceu a igualdade, aos 57 minutos.

O Shanghai SIPG lidera o campeonato chinês com 19 pontos, mais quatro do que o Shangdong Luneng, enquanto o Tianjin Teda subiu ao oitavo lugar, com nove.

Mais cedo, o Tanjin Quanjian, comandado pelo português Paulo Sousa, empatou 1-1 no terreno do Dalian Yifang FC, último classificado, e caiu para o 13.º lugar, com oito pontos, quatro acima da zona de despromoção.

O francês Modeste deu vantagem à equipa do antigo internacional português, aos 06 minutos, na transformação de uma grande penalidade, mas o belga Ferreira-Carrasco igualou, também de penálti, no período de descontos da primeira parte (45+2).

O Chongqing Lifan, comandado por Paulo Bento, segue na sexta posição, com 11 pontos, depois de ter vencido no terreno do Henan Jianye, por 2-0, na sexta-feira.

