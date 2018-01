Época de enduro arranca em Santo André

O Campeonato Nacional de Enduro – CFL 2018 vai iniciar-se no próximo domingo com a grande novidade do calendário, ao levar a modalidade ao sul de Portugal com a disputa da primeira prova do ano na Vila Nova de Santo André. Uma organização do Motor Sport local, que leva os especialistas da modalidade aos trilhos de areia da região.

Na sua estreia no CNE, o Motor Sport de Vila Nova de Santo André desenhou um percurso com 50 quilómetros de extensão, integrando as três especiais cronometradas da prova, e que será percorrido por três vezes e meia pelas classes maiores (Elite e Open).

A prova alentejana terá as Cross Test e Enduro Test em piso arenoso, com a primeira a estar localizada junto ao Grupo Desportivo da Repsol e a segunda junto à rotunda de acesso à A-26. A Extreme Test situar-se-á junto ao IP8 na saída para Santa Cruz/Santiago do Cacém.

Diogo Ventura vai iniciar a defesa do título absoluto que conquistou de forma invicta em 2017, a partir das 10h00 de domingo no parque fechado localizado junto à Biblioteca Municipal de Vila Nova de Santo André, num evento que não contará com os pilotos da Enduro Cup.