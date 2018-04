Desporto Quem ensinou Ronaldo a voar? A Força Aérea Portuguesa Por

A Força Aérea Portuguesa não passa ao lado do golo monumental de Cristiano Ronaldo e deixou uma mensagem a dar os parabéns ao jogador e explica que ensinou CR7 a voar.

“Fomos nós que o ensinámos a voar… Parabéns, Cristiano Ronaldo!”, escreve a Força Aérea numa publicação partilhada na rede social Facebook, onde mostra uma imagem do capitão da Seleção portuguesa a sair de um dos aviões daquela força nacional de segurança.

A publicação já se tornou viral com muitos seguidores a destacarem que um “excelente aluno tem sempre um bom professor”.

Ronaldo marcou um golo impressionante, com um pontapé de bicicleta batendo Gigi Buffon, que ficou pregado a ver a bola cair na baliza.

O golo tem dado que falar e Cristiano Ronaldo já admitiu que, porventura, será o melhor golo de sempre que apontou.

Até os adeptos adversários ficaram rendidos ao momento de magia do português, que não ficou indiferente aos aplausos.

O pé direito de Ronaldo estava no momento do remate a aproximadamente 2,10m do chão.

