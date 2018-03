Educação “Ensino é crucial para a felicidade”, explica ministra de sucesso Por

A Finlândia tem o melhor sistema de ensino do mundo e foi agora considerado o país mais feliz de todos. A ministra da Educação veio a Portugal revelar o segredo finlandês.

A Finlândia tem um sistema de ensino notável e uma das maiores taxas de alfabetização, completamente diferente do que existe em Portugal. A prova do sucesso, diz a ministra Sanni Grahn-Laasonen, está na recente classificação da Finlândia como o país mais feliz do mundo.

“A educação teve um papel crucial”, revelou a governante.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Sanni Grahn-Laasonen destacou a qualidade do ensino como a base para “os melhores desempenhos” que a Finlândia tem alcançado a vários níveis.

Fundada em 1917, na sequência da queda do império russo durante a I Guerra Mundial, a Finlândia chega às comemorações do centenário com o título de país mais feliz do mundo.

Um século de desenvolvimento contínuo que tornou esta nação nórdica respeitada a nível mundial e um caso de estudo ao nível do sistema de ensino.

E é com respeito que os finlandeses, de todas as idades, tratam os professores.

“É uma profissão muito popular na Finlândia. Muitos dos nossos jovens talentosos querem ser professores”, garantiu a ministra.

Sanni Grahn-Laasonen explicou que, por uma série de factores, até as comunidades mais pequenas ‘tinham direito’ a pelo menos um professor.

“Quisemos dar a cada criança igualdade de oportunidades”, complementou.

No sistema de ensino finlandês, para se ser professor é preciso ter no mínimo um mestrado.

Os docentes têm quase uma autonomia plena, tendo apenas de seguir as orientações básicas definidas pelo Plano Nacional de Educação.

“Se olharmos para o que alcançámos desde a independência, passámos de um país muito pobre e distante para o mais feliz do mundo”, concluiu a ministra da Educação.

Recorde o porquê da Finlândia ter o melhor sistema de ensino do mundo.

