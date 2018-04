Nas Notícias “Enfermeiros colocados nos centros de saúde estão a sair dos hospitais”, avisa a bastonária Por

Ana Rita Cavaco criticou a “inoperância” do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e apontou os enfermeiros como exemplo. “Quando um enfermeiro vai de baixa e é substituído isso não pode contar como uma contratação”, apontou.

Em declarações à TSF, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE) afirmou que faltam 30 mil profissionais da enfermagem ao SNS, que continua “subfinanciado”.

A responsável negou que o número de enfermeiros contratados corresponda aos dados que têm sido anunciados pela tutela e deixou dois exemplos bem específicos.

“Não podemos contar com aqueles que vêm substituir os outros”, começou por avançar.

“Quando um enfermeiro vai de baixa e é substituído isso não pode contar como uma contratação”, afirmou a bastonária.

“A mesma coisa” aconteceu com o concurso para os centros de saúde: “Para termos uma ideia da inoperância daquilo que é o SNS, só agora é que eles estão a ser colocados dos centros de saúde e estão a sair dos hospitais, estão a deixar desfalcados os hospitais”.

Para além da falta de enfermeiros, Ana Rita Cavaco apontou um outro problema do SNS: as vagas para os ‘boys’ dos partidos que se vão alternando no poder.

“Se estamos a nomear para o SNS aquelas pessoas que temos de empregar porque têm cartão político, não vamos conseguir organizar devidamente o SNS”, acusou a bastonária.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar