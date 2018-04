Economia Endividamento do setor não financeiro sobe para 720,9 mil milhões Por

O endividamento do setor não financeiro da economia situava-se no final de fevereiro nos 720,9 mil milhões de euros, mais 7,3 mil milhões do que o valor registado no mesmo mês de 2017, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, em fevereiro, do total do endividamento do setor não financeiro, 318 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 402,9 mil milhões ao setor privado.

Já face a janeiro de 2018, o endividamento do setor não financeiro aumentou dois mil milhões de euros, o que o banco central diz que se deveu “ao acréscimo de 2,5 mil milhões de euros no endividamento do setor público, o qual foi parcialmente compensado pela diminuição de 0,5 mil milhões de euros no endividamento do setor privado”.

A subida do endividamento do setor público refletiu-se no incremento do financiamento concedido pelo setor financeiro e pelas administrações públicas, segundo o BdP.

Já nas empresas houve redução do endividamento em 600 milhões de euros.

Relativamente aos particulares, o BdP destaca “um ligeiro incremento do endividamento”, devido ao aumento do financiamento dos bancos.