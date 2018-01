Desporto FC Porto fala em “encomenda de faixas e reserva de rotundas” Por

O FC Porto volta a apontar a mira às arbitragens e deixa um crítica ao trabalho dos homens do apito no último jogo dos dragões, em Moreira de Cónegos. Os dragões lembram ainda as arbitragens ao longo da temporada e assinalam lances que, em seu entender, se fossem assinalados davam uma liderança “destacadíssima” que “noutras casas (…) já daria direito a encomenda de faixas e a reserva de rotundas”.

Através do folheto informativo diário para os subscritores do site portista, o emblema azul e branco começa por ironizar na crónica do jogo.

“Se o futebol português não fosse uma mentira, esta edição do Dragões Diário começaria com qualquer coisa como: ‘o FC Porto deslocou-se ontem a Moreira de Cónegos e conquistou uma vitória que lhe permitiu alargar a vantagem sobre o Benfica e o Sporting na tabela classificativa”.

Porém, os portistas lamentam e fazem a crónica do jogo com reparos à arbitragem.

“Como o futebol português é uma mentira, temos de dizer que o FC Porto efetivamente disputou ontem uma partida em Moreira de Cónegos, que Paulinho até se estreou a titular, que Waris até se estreou a marcar um golo decisivo, já em tempo de compensação, mas que os protagonistas do jogo foram afinal o árbitro assistente Paulo Miranda e o videoárbitro Manuel Oliveira”.

“Futebol português é uma mentira”

Entre as críticas dos portistas está o lance do golo anulado a Waris.

“Aos 95 minutos anularam, por alegado fora de jogo, o golo perfeitamente regular marcado por Waris”.

Na nota informativa, o FC Porto diz que “os dragões, com verdade desportiva, seriam líderes destacadíssimos.”

“As contas são fáceis de fazer: não fossem o penálti por assinalar, em tempo de compensação, frente ao Desportivo das Aves; os dois penáltis por assinalar e o golo mal anulado no jogo com o Benfica; e o penálti por assinalar e o golo mal anulado na partida de ontem, e o FC Porto teria, neste momento, mais seis pontos na tabela classificativa”, explicam na contas que fazem.

Por isso, a conclusão tirada e comunicada através da newsletter é simples no entender do clube da Invicta.

“Ou seja, teria oito pontos de vantagem sobre o Sporting e sobre o Benfica. Noutras casas, tal diferença pontual nesta fase da época já daria direito a encomenda de faixas e a reserva de rotundas.”

