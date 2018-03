Local Empresário morre atropelado à porta de casa Por

Um empresário, na casa dos 50 anos, foi este domingo atropelado mortalmente à porta da sua habitação, na freguesia de Espadanedo, em Cinfães.

Jaime Ferreira, com cerca de 50 anos, era um industrial da restauração, com um estabelecimento no centro da da vila de Castelo de Paiva, teve morte imediata, assim que foi atropelado.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Nespereira, citado pelo Jornal de Notícias (JN), “a vítima foi encontrada em paragem cardiorrespiratória”, sendo que, apesar das manobras de reanimação, “não resistiu aos ferimentos”.

O atropelamento aconteceu numa zona de má visibilidade, assim que a vítima deixou a viatura de um amigo que o levara a casa.

Além de dono de um restaurante, Jaime Ferreira participava também nas romarias da localidade de Castelo de Paiva e Cinfães, garantindo as refeições às bandas filarmónicas e grupos folclóricos.

Ao local, acudiram os bombeiros de Nespereira, o Suporte Imediato de Vida de Cinfães e a VMER do Vale do Sousa.

