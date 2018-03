Economia Empresa recompensa funcionários com 500 euros por bebé Por

Um grupo de Braga implementou várias medidas para promover o bem-estar dos funcionários, incluindo um bónus de 500 euros por cada bebé que nasça.

Englobando 12 empresas, o Grupo José Pimenta Marques, especializado nos setores de pesagem e de fabrico de balanças, tem cerca de 110 trabalhadores.

Com vários benefícios já implementados, o grupo criou um novo bónus, no valor de 500 euros, para cada funcionário que tenha um filho.

“Fazendo jus ao mote ‘Um Grupo, Uma Família’ que encabeça a filosofia deste grupo, e sabendo-se da crónica queda da taxa de natalidade em Portugal e que a vertente económica é uma das principais razões para tal, este benefício por parte do Grupo José Pimenta Marques é uma forma de incentivar à natalidade os seus colaboradores e de contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida”, justificou o grupo, em comunicado.

Mais do que um incentivo à natalidade, a medida é apenas mais uma implementada para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

“Os funcionários já beneficiam de diversas outras regalias, algumas das quais já em vigor há vários anos, estando ainda mais regalias em preparação”, lembrou ainda o grupo, exemplificando com a folga no dia de aniversário, entrega de kits escolares para os filhos, as aulas de ginástica para os colaboradores e a disponibilização diária de água e fruta nos espaços de lazer, entre outras.

Apesar da despesa inicial destas medidas, a longo prazo tal esforço é recompensado.

“A administração considera que está sempre no topo das prioridades o bem-estar dos colaboradores e a criação de melhores condições de trabalho, sabendo que isso levará a uma maior motivação de todos, o que contribuirá decisivamente para o sucesso de todas as suas empresas”, realça ainda o comunicado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar