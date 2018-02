Empresa de doces tem dois por cento do Benfica

A SAD do Benfica informou o mercado de valores, nesta quinta-feira, que uma empresa de doces de Coimbra passou a deter dois por cento na sua sociedade de capitais.

Em comunicado enviado ao mercado, a SAD benfiquista revela que a Quinta de Jugais, Lda. (uma empresa de produtos alimentares) passou a deter uma participação qualificada de 2,004 por cento dos direitos de voto.

“Adquiriu 1.300 ações ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de cinco euros, no dia vinte e três de janeiro de 2018, em mercado regulamentado, e que passou a deter uma participação qualificada de 2,004 por cento dos direitos de voto na sociedade aberta Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, correspondente à detenção de 460.926 ações”, explica a SAD do Benfica na nota informativa enviada ao regulador do mercado de valores.

A Quinta de Jugais, Lda. tem sede em Oliveira do Hospital e conta com um capital social de um milhão de euros.

Na SAD benfiquista, “os direitos de voto são imputáveis à Quinta de Jugais, Lda., sendo que o capital social desta sociedade é detido em 50 por cento por António Manuel Alves Martins e em 50 por cento por Pedro Luís Alves Martins”.

