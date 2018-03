EUA Empresa “atónita” com queda da ponte Por

O colapso da ponte pedonal da Universidade da Flórida (EUA) deixou os engenheiros responsáveis pela obra “atónitos”. “Vamos abrir uma investigação aprofundada”, prometeu a empresa.

Em comunicado, a MCM, empresa de engenharia responsável pela colocação do tabuleiro da ponte que colapsou, prometeu total colaboração com as autoridades no sentido de apurar a origem do acidente.

“Estamos atónitos com o trágico colapso de hoje da ponte pedonal que estava a ser construída sobre a Rua 8 em Miami. Os nossos sentidos pêsames a todos os afetados por este acidente”, começou por referir a empresa.

“A nova ponte, que estava em construção, esteve na origem de uma catástrofe que ceifou vidas e provocou feridos. A MCM é um negócio de família e estamos todos devastados e a fazer o que podemos para ajudar”, referia ainda o texto.

“Nunca, nos nossos 40 anos de história, tínhamos passado por algo semelhante. Toda a nossa equipa está de luto pelas vidas que se perderam e por todos os que ficaram feridos nesta devastadora tragédia. Os nossos sentimentos estão com todos os envolvidos”, concluía o comunicado dos responsáveis pela obra.

Recorde-se que o tabuleiro de betão, com um peso a rondar as 950 toneladas, tinha sido posto no local no passado sábado.

As obras, no entanto, deveriam prosseguir até 2019, de acordo com o calendário original.

