Empregados de lar de idosos em Espanha ganham 10 milhões em lotaria de Natal

Na pequena vila de Campo de Criptana, na província de Ciudad Real, os empregados do lar “Sagrado Coração” celebraram efusivamente com danças e garrafas de champanhe à porta da instituição.

Os bilhetes da lotaria foram comprados por um motorista de camião voluntário do lar, que comprou várias frações e venceu 26 aos empregados do “Sagrado Coração”, guardando duas para ele e ofereceu outras duas aos seus irmãos.

Deste modo, o motorista ficará com 800 mil euros e cada um dos seus irmãos com 400 mil. Os empregados do lar vão partilhar mais de 10 milhões de euros.