Nas Notícias Empregados fecham ginásio… ao patrão em Famalicão Por

Não é muito normal mas aconteceu, em Famalicão, o patrão de uma empresa chegar ao estabelecimento e… ser surpreendido com as portas fechadas pelos funcionários. Quando chegou ao ginásio do qual é proprietário, Lázaro Carvalho, verificou que as portas estavam trancadas e o espaço encerrado.

Os trabalhadores fecharam o ginásio com o argumento de que não sabiam do patrão, até porque, segundo a rádio Cidade Hoje, “os salários deixaram de ser pagos, a mensalidade do aluguer da loja também deixou de ser liquidada e até o programa informático, que permite a faturação das vendas, deixou de funcionar”.

À mesma rádio, o proprietário do espaço – que faz parte de uma cadeia de ginásios que existem em outras localidades – mostra o seu espanto com as recentes novidades e garante que já está a trabalhar para que o ginásio volte a abrir.

Além disso, espera manter de portas abertas outros espaços semelhantes que tem em Braga e em Viseu.

Na porta do espaço, em Famalicão, agora está colocado o seguinte comunicado:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar