Emitidos mais de 1250 atestados eletrónicos por dia para tirar a carta de condução

Os médicos voltam a insistir que existe uma sobrecarga no sistema de emissão eletrónica de atestado médico, necessário a quem quer tirar ou renovar a carta de condução. Por dia, são emitidos mais de 1250 atestados.

Os números, avançados pelo Ministério da Saúde, são hoje citados pelo Diário de Notícias.

Desde abril que foram emitidos por via eletrónica mais de 120 mil atetados de avaliação da aptidão física e mental para conduzir, o que dá uma média superior a 1250 por dia.

De acordo com a Ordem dos Médicos (OM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), os números demonstram a sobrecarga que dizem existir no sistema e que o Ministério rejeita.

A polémica voltou a ganhar dimensão na semana passada depois do Governo ter recuado na intenção de encaminhar a emissão dos atestados do grupo 2 (veículos profissionais) para os Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP).

A OM e o SIM frisam que os centros de saúde não têm capacidade para dar resposta aos pedidos dos utentes (mais de 1250 por dia).

Da parte do Governo, saíra a resposta de que os CAMP correspondiam à transição, para o ordenamento jurídico nacional, de uma diretiva europeia.

“Cerca de 50 por cento dos atestados para as cartas estão a ser passados no setor público e a outra metade no setor privado”, avisou o bastonário da Ordem dos Médicos,

Citado pelo DN, Miguel Guimarães insistiu que “os centros de saúde não têm uma resposta imediata para dar”.

