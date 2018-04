Nas Notícias Emigrante português mata mulher e filho na Suíça Por

Um homem, emigrante português na suíça, matou a mulher e o filho a tiro, na cidade de Payerne.

O português terá disparado cerca de 30 tiros, neste duplo homicídio, praticado junto a uma estação de comboios.

As autoridades encerraram a estação ferroviária, por questões de segurança.

Segundo avança o site 20 Minutes, os crimes foram praticados junto à estação de Payerne, nesta quarta-feira.

Os corpos viriam a ser encontrados perto do apartamento do homicida, já dentro do edifício, o que levou à evacuação do prédio.

“A polícia suspeita de um drama familiar, que envolve a esposa e o filho de um português de 49 anos. Além disso, segundo um vizinho, os gritos e as discussões eram comuns naquela casa”, escreve o 20 Minutes.

O suspeito, de 49 anos, tentou escapar, mas viria a entregar-se às autoridades.

