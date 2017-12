Apresentações/Novidades Elon Musk envia Tesla Roadster para Marte Por

O magnata Elon Musk, dono da Tesla Motors e da empresa espacial Space X, pretende enviar ao planeta Marte um exemplar do novo desportivo Roadster. O anúncio foi feito pelo próprio empresário no Instagram, sendo que o envio do automóvel se fará a bordo do foguetão Falcon Heavy, cujo lançamento está previsto para janeiro.

Na mesma rede social Elon Musk fez saber que o objetivo será utilizar o Tesla Roadster como lastro da missão espacial, mas é obvio que está inerente uma campanha de marketing.

“Voos de teste de novos foguetões geralmente contêm simuladores de massa na forma de blocos de cimento ou de ferro. Isso parecia extremamente aborrecido. (…), por isso decidimos enviar algo inabitual, algo que nos fizesse sentir diferentes”, afirmou Elon Musk.

No instagram o empresário americano de origem sul-africana colocou uma foto do Tesla Roadster dentro no foguetão, que será lançado da base da NASA em Cabo Canaveral (Flórida), e deverá viajar ao som do tema ‘Space Oddity’ de David Bowie. Uma música que conta a história de um astronauta perdido no espaço. Elon Musk afirmou também que o Tesla Roadster permanecerá no espaço por “biliões de anos” em órbita do planeta vermelho.

