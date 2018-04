Motores Elisabete Jacinto promete ser competitiva em Marrocos Por

O Morroco Desert Challenge inicia-se dentro de dias, e marca o regresso de Elisabete Jacinto a África, onde volta a tripular o MAN TGS da Bio-Ritmo em companhia de José Marques e Marco Chochinho.

Com cerca de 700 participantes, esta é a prova de todo-o-terreno com mais concorrentes a seguir ao Rali Dakar, e também com alguns dos nomes mais sonantes da disciplina, nomeadamente ao nível da competição dos camiões, onde alinham, entre outros Martin Van Den Brink, Ales Loprais, Igor Buowens ou Gen Huzink.

Foto: AIFA

Perante tanto talento o objetivo de Elisabete Jacinto é obter um resultado condizente com as suas possibilidades: “Temos uma boa equipa… já muito rodada e experimentada. Trabalhamos bastante bem em conjunto e conhecemos bem o terreno em Marrocos. Se o azar não nos bater à porta tenho a certeza de que conseguiremos ser competitivos… e vamos fazer por isso”.

Além da equipa Bio-Ritmo este ano vão estar nesta corrida mais 18 portugueses. Paulo Rui Ferreira acompanhado de Jorge Monteiro e Lourenço Guimarães, integrado numa equipa francesa, representam as cores lusas na categoria automóvel. Nuno Guilherme, nos SSV, e Mário Patrão, nas motos, compõe a restante comitiva lusa nesta competição.