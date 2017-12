Motores Elisabete Jacinto a postos para o arranque do Africa Eco Race Por

A equipa Bio-Ritmo realizou em Menton, sul de França, as verificações técnicas e administrativas para o Africa Eco Race 2018, que arranca na próxima semana no Mónaco. O MAN TGS # 402 passou nas inspeções feitas pelos comissários técnicos da organização da prova e Elisabete Jacinto está bastante motivada para a corrida.

Nenhum detalhe escapou a Marco Cochinho e à estrutura liderada por Jorge Gil, que já arrumou o camião vermelho e amarelo no parque fechado, aguardando a partida simbólica do Principado e o embarque para África.

”Foi um dia impecável sem qualquer contratempo. O tempo esteve excelente o que tornou tudo mais agradável. O camião já está em Parque Fechado o que significa que estamos prontos para partir”, contou Elisabete Jacinto.

A piloto do Montijo vai mais uma vez enfrentar uma forte concorrência, encabeçada pela equipa De Rooy que participa nesta edição com dois camiões IVECO um dos quais será comandado por Gerard De Rooy e o segundo pelo holandês Wuf Van Ginkel, um piloto experiente que já participou diversas vezes no rali Dakar. Tomas Tomecek com o seu Tatra, com o qual já venceu por três vezes esta corrida, e Micklos Kovacs, vencedor desta competição em 2010, com um Scania também vão marcar presença na 10ª edição desta corrida com a ambição de vencer a prova.

O Africa Eco Race vai contar este ano com a maior comitiva de sempre em termos de equipas de camião. São ao todo 14 os concorrentes de T4 que vão enfrentar os duros e complexos percursos desta maratona africana pelo que se prevê que a competitividade entre os pilotos desta categoria seja elevada. Várias formações vão fazer a sua estreia no Africa Race, nomeadamente a equipa holandesa liderada pelo piloto Johan Elfrink, com um Mercedes, e os também holandeses da formação Van de Laar Racing, com um DAF, mas ainda assim é esperada uma luta aguerrida entre os camiões.

Fotos: AIFA/Jorge Cunha