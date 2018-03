Motores Elisabete Jacinto no Marrocos Desert Challenge Por

Como planeado Elisabete Jacinto vai estar mais uma vez à partida do Marrocos Desert Challenge, prova em que participa pela terceira vez consecutiva.

A piloto portuguesa volta a ser a única mulher presente aos comandos de um camião, com o MAN TGS, tendo novamente José Marques como navegador e Marco Cochinho como mecânico. No entanto a estrutura da equipa Bio-Ritmo sofreu algumas alterações no capítulo da assistência, onde para além do diretor, Jorge Gil, se junta Nuno Calhau, o condutor do camião de assistência – o MAN KAT –, e André Silveira, mecânico assistente.

Foto: AIFA

Esta participação da formação portuguesa numa prova no norte de África surge apenas três meses depois do Africa Eco Race de 2018. Período de tempo que a equipa Bio-Ritmo dedicou à preparação do camião de competição e do de assistência.

“Este rali é deveras entusiasmante, não só pelo seu elevado grau de dificuldade como também pelo seu elevado nível de competitividade. Vamos, por isso cheios de vontade de fazer uma boa prova e ambicionamos mais uma vez um lugar no pódio”, revelou Elisabete Jacinto.

Este é já o terceiro ano que os portugueses participam no Morocco Desert Challenge tendo obtido o terceiro lugar da Categoria Camião na edição de 2017 desta difícil maratona de todo-o-terreno.