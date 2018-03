Motores Elfyn Evans muda de navegador na Córsega Por

Retirado do Campeonato do Mundo de Ralis desde 2010, Phil Mills vai regressar ao WRC na Córsega para acompanhar Elfyn Evans.

O galês da M-Sport Ford sofreu um acidente no Rali do México, onde o seu navegador habitual, Daniel Barritt, se lesionou, estando ainda a recuperar. Assim a formação de Malcom Wilson lembrou-se de Mills – que foi Campeão do Mundo de Co-pilotos em 2003, ao lado de Petter Solberg.

Elfyn Evans, 12º classificado do Campeonato do Mundo de Pilotos, vê esta novidade como um desafio: “Não será simples não ter o Dan, mas é importante para ele levar o seu tempo para recuperar para o resto da época. Phil conhece bem o trabalho e o meu sistema de notas depois de me ter acompanhado em ralis de terra nos últimos anos”.