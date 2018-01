Nas Notícias Eleições no PSD: Rui Rio à frente nos primeiros resultados Por

O candidato a líder do PSD, Rui Rio, terá vencido nas zonas mais populosas de Lisboa, como Loures e Sintra, e “provavelmente” também em Lisboa e Vila Franca de Xira, avança o Notícias ao Minuto.

A mesma fonte dá conta da vitória do ex-presidente da Câmara do Porto também em Leiria, com 1052 votos, face aos 680 de Santana Lopes.

Rui Rio terá também saído vencedor em Santarém, assim como na distrital de Algarve e Viseu.

Segundo fonte do PSD, Pedro Santana Lopes terá sido o candidato mais votade em Bruxelas e Macau.

As urnas das eleições diretas do PSD encerraram às 20h00 deste sábado.

