Eis os números do Euromilhões. Confira a chave desta sexta-feira

Foram já sorteados os números do Euromilhões, nesta sexta-feira dia 16 de março. A chave de hoje permite aceder a um primeiro prémio no valor de 17 milhões de euros. Veja o vídeo do sorteio.

O sorteio de hoje fez sair as bolas com os números 04, 17, 24, 27, 31 e as estrelas 10 e 11.

Sorteio: 022/2018 Data: 16/03/2018 Números: 04, 17, 24, 27, 31 Estrelas: 10 e 11

O PTJornal apresenta a chave do Euromilhões em última hora, na sequência da consulta de vários canais oficiais. No entanto, cabe aos apostadores confirmarem a combinação vencedora nessas mesmas plataformas, assim como os eventuais prémios.

No caso do prémio ser de valor superior a 5000 euros, fica, nos termos da legislação em vigor em Portugal, sujeito ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

Já esta semana, o Euromilhões fez um extraordinário excêntrico em Famalicão, o único a acertar na combinação vencedora para um jackpot no valor de 61 521 581,00 euros.

O jovem, de 20 anos, apostou 2,50 euros, num boletim que registou no Café Ribeiro.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, um dos três boletins com uma combinação para o segundo prémio foi também registado em Portugal.

Este excêntrico arrecadou 304 873,89 euros.

Já o terceiro prémio fez seis contemplados, mas nenhum com boletim registado por cá.

São, ainda assim, um pouco mais de 35 mil euros para cada um.

Houve ainda três boletins registados em Portugal que dão direito ao quarto prémio, de entre um total de 32 vencedores.

Distribuído o prémio, são cerca de 3250 euros por boletim.

Veja o vídeo do sorteio.

