Eis a chave do Euromilhões. São números que valem um prémio muito apetecível

Acaba de ser sorteada a chave do sorteio do Euromilhões. Neste dia 6 de março de 2018, encontra-se em jogo um muito apetecível jackpot de 37 milhões de euros. Veja os números do sorteio (019/2018) e confira se a sorte o tornou num excêntrico.

Os números que compõem a chave para a fortuna desta terça-feira é composta pelos números 15, 20, 26, 31 e 44 e pelas estrelas 02 e 09.

Esta chave do Euromilhões é divulgada pelo PT Jornal após a consulta de vários canais oficiais. Os apostadores devem, ainda assim, confirmar a combinação vencedora nessas mesmas plataformas, nas quais podem também comprovar os eventuais prémios.

É ainda de lembrar que em Portugal os prémios de valor superior 5000 euros ficam sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

O Euromilhões chegou ao sorteio desta terça-feira com um jackpot de 37 milhões de euros porque, pela terceira vez, não houve quem acertasse na combinação vencedora, na passada sexta-feira.

De acordo com informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve dois apostadores a dividirem o segundo prémio, ambos com boletim registado no estrangeiro.

São mais de 556 mil euros para cada um destes excêntricos.

O terceiro prémio foi repartido por um total de 10 boletins, dois deles registados em território nacional.

A título individual, são quase 26 mil euros por premiado.

Já o quarto prémio rendeu pouco acima de 6000 euros a 21 apostadores, com três deles a registarem o boletim em Portugal.

