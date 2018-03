Economia EDP terá dado bónus de quase 20 milhões a construtoras Por

A EDP poderá ter pago um valor extra a duas construtoras (Lena e Odebrecht), que estão a ser investigadas em processos judiciais no Brasil e em Portugal. O montante rondará os 20 milhões de euros.

O jornal Público revela numa investigação, na sua edição desta sexta-feira, que a EDP terá feito este pagamento a duas empreiteiras.

Investigadas no processo ‘Operação Marquês’ e ‘Lava-Jato’, as construtoras Lena e Odebrecht, respetivamente, terão recebido da parte da elétrica uma quantia extra, a rondar os 20 milhões de euros, que as investigações da justiça procuram compreender.

Este pagamento terá levantado reservas dentro da EDP e motivado até uma auditoria externa ao plano de barragens, pedida por António Mexia – líder da elétrica.

Fonte da elétrica, que não é identificada, salienta que “houve custos adicionais que resultaram, essencialmente, de duas circunstâncias: atrasos na obra decorrentes das providências cautelares requeridas pelo Estado e, um conjunto de trabalhos que não estavam especificados nos preços contratuais acordados.”

Na barragem do Sabor, em Trás-os-Montes, os custos da infraestrutura dispararam em 55 por cento para 760 milhões de euros.

Em 2017, as construtoras reclamaram junto de um escritório de advogados que pretendiam o pagamento, que, ainda segundo o Público, terá sido realizado por ajustamento a rondar os 20 milhões de euros.

