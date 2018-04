Cultura EDP Renováveis fecha acordo para construção de parque solar nos EUA Por

A EDP Renováveis (EDPR) e a Hoosier Energy Rural Electric Cooperative, Inc. fecharam um Contrato de Aquisição de Energia (PPA) para a construção do parque Riverstart Solar Park, no Condado de Randolph, estado de Indiana, nos EUA.

Segundo a EDPR, o parque solar, de 200 MV, deverá estar operacional em 2022 e será a maior matriz de painéis solares do estado, capaz de produzir energia limpa suficiente para abastecer aproximadamente 37.000 casas.

“O projeto também trará benefícios económicos para a região e para o estado de Indiana sob a forma de postos de trabalho, pagamentos aos proprietários de terras e de impostos e circulação de dinheiro nas comunidades locais”, sublinha a EDPR, em comunicado.

Este compromisso da Hoosier Energy, cooperativa de geração e transmissão de energia sediada em Bloomington (EUA), beneficiará 18 cooperativas elétricas que abastecem os consumidores no centro e sul de Indiana e no sudeste de Illinois, regiões que servem mais de 300.000 lares, terrenos agrícolas e empresas.

No âmbito do PPA, a Hoosier Energy receberá toda a energia do parque solar durante 20 anos.

“O parque constituirá uma fonte económica de energia renovável durante as próximas duas décadas e representa uma solução adequada para as necessidades de longo prazo dos nossos membros”, afirmou o constatou o diretor executivo da Hoosier Energy, Steve Smith, citado no comunicado da EDPR.

“Agrada-nos a relação que temos com a EDPR e ansiamos por trabalhar como parceiros em nome do sucesso deste projeto”, acrescentou.

Já o diretor executivo da EDP Renováveis, João Manso Neto, considerou que a EDPR está satisfeita por avançar com esta parceria e por “diversificar o seu portfólio de energia renovável no Indiana com a adição do parque Riverstart Solar Park”.

“A nossa empresa aguarda com expectativa poder trazer mais energia limpa e de baixo custo para os consumidores servidos pelas cooperativas membros da Hoosier Energy”, acrescentou Miguel Ángel Prado, diretor executivo da EDP Renewables North America.

Através deste acordo, a EDPR aumentará ainda mais sua pegada energética no Indiana. Atualmente, a EDPR possui mais de 800 MW de energia eólica e terá outro parque eólico de 200 MW em funcionamento até o fim de 2018 no Condado de Benton.

EDP Renováveis é líder mundial no setor das energias renováveis e o quarto maior produtor mundial de energia eólica e está atualmente presente em 12 mercados: Bélgica, Brasil, Canadá, França, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

