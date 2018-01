Nas Notícias EDP cobra milhares a mais através de erro nas leituras Por

A EDP está a cobrar milhares de euros a mais através de um erro nas leituras. O alerta parte de consumidores e a empresa não nega o caso.

De acordo com a edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias (JN), os “consumidores queixam-se de que as contagens feitas pela empresa apresentam valores excessivos”.

Por seu lado, ainda segundo o JN, a “elétrica não nega, mas garante que número de reclamações é reduzido” e que o número de queixas apresentadas pelos consumidores “são em número reduzido e não estão a aumentar”.

A verdade é que face a leituras erradas, a elétrica está a enviar faturas com valores “cinco ou seis vezes mais elevadas do que é habitual”, pode ler-se no JN.

