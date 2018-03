Economia EDP chantageia Governo com fim antecipado da central de Sines Por

António Mexia chantageou o Governo, por causa do fim das isenções do Imposto sobre produtos Petrolíferos (ISP). A EDP ameaça encerrar a central de Sines se a lei não for alterada.

Nos planos da EDP, o encerramento da Central Termoelétrica de Sines está marcado para 2025.

Mas o fim da central, que Mexia garantiu ser das mais eficientes da Europa, será antecipado caso se mantenha o fim das isenções no ISP para a produção de eletricidade a partir do carvão

“Foram introduzidas medidas que penalizam as centrais a carvão que eventualmente vão levar ao encerramento antes do previsto da Central de Sines”, ameaçou o presidente da EDP.

O gestor lembrou que, para além do “impacto na economia da região e no emprego”, o encerramento antecipado da central de Sines irá provocar também “um aumento no preço grossista da eletricidade, porque Sines será substituída por centrais mais caras e menos eficientes”, com importações de Espanha.

António Mexia considerou que, uma vez que a empresa paga licenças de carbono, o fim das isenções equivalerá a pagar duas vezes um imposto de carbono.

De acordo com o Orçamento de Estado para 2018, produtos como carvão e coque (usados nas centrais termoelétricas para a produção de eletricidade) terão de pagar 10 por cento de ISP.

A taxa agrava-se anualmente e, em 2022, atinge os 100 por cento.