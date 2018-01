Nas Notícias Edmundo Pedro, “um dos maiores militantes pela liberdade” Por

Edmundo Pedro, dirigente histórico do PS morreu este sábado, em Lisboa, aos 99 anos. O falecimento de um dos fundadores do Partido Socialista tem motivado reações por parte de várias figuras, entre as quais António Costa, Ferro Rodrigues e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A morte de um dos símbolos do Partido Socialista tem motivado várias mensagens de louvor por parte de figuras ligadas à política nacional.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou o “seu pesar e apresenta as condolências à família e amigos de Edmundo Pedro, lutador pela liberdade e democracia, fundador e dirigente do Partido Socialista”.

O secretário-geral do PS, António Costa, lamentou a morte de Edmundo Pedro, “um dos homens a quem devemos a nossa liberdade”.

Numa declaração à agência Lusa, o primeiro-ministro lembrou a sua “longa luta pela liberdade, antes e depois do 25 de Abril”.

“Resistente desde sempre à ditadura, demonstrou uma coragem extraordinária, participando em múltiplas tentativas de derrube da ditadura, nunca desistindo perante a constante repressão de que foi vítima desde a juventude, quando foi preso ainda menor, no campo de Concentração do Tarrafal”, refere.

Também Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, lamentou a morte de um “antifascista” e “grande democrata”.

“Foi com grande tristeza que tive conhecimento do falecimento de Edmundo Pedro. Antifascista, grande democrata, Edmundo Pedro era um amigo por quem tinha uma grande admiração”, lê-se na declaração, enviada à agência Lusa.

O histórico socialista António Campos recordou também Edmundo Pedro como “um dos maiores militantes pela liberdade” e uma “das figuras mais importantes da resistência ao fascismo”, “um grande democrata e um grande socialista”.

“Foi uma vida de um sacrifício total às causas e aos valores”, afirmou à Lusa o antigo dirigente do PS, considerando Edmundo Pedro um “verdadeiro homem livre e um verdadeiro militante pela liberdade”.

Edmundo Pedro, militante antifascista, fundador e dirigente histórico do PS, morreu este sábado, aos 99 anos, em Lisboa.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar