Edgar Florindo em destaque em Valência

A deslocação da Veloso Motorsport a Valência para a prova de abertura do CER-GT levou ‘na bagagem’ Edgar Florindo, que competiu na categoria de Turismo.

O piloto do SEAT Leon TCR obteve a sexta posição entre os turismo, num fim de semana onde procurou essencialmente aprender. Ainda assim Florindo obteve a volta mais rápida da corrida na categoria, numa prova que teve uma duração a que não estava habituado.

“Não foi um fim-de-semana fácil a nenhum nível, mas no final a recompensa de saber que andamos sempre na luta pelas primeiras posições e a muita experiência que consegui retirar desta presença, são factores que nos deixam dizer que cumprimos os objectivos para esta primeira presença no CER”, reflete Edgar Florindo sob esta participação.

“Consegui a volta mais rápida da corrida entre os TCR e não fora o facto do nosso SEAT não estar preparado para corridas de resistência e por isso sem equipamento para reabastecimento rápido, teria terminado pelo menos no pódio. Foi uma corrida de 2 duas horas sempre em ritmo de ‘sprin’” e por isso muito dura em termos físicos, mas apesar de tudo consegui manter-me sempre muito concentrado e consistente. Gostei muito do ‘feeling’ do carro, com a Veloso Motorsport a fazer um trabalho excelente em todos os capítulos”, acrescentou o piloto.