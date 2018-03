Motores Ecos do Rali Serras de Fafe a propósito das penalizações e não só Por

As penalizações que custaram a Pedro Meireles um lugar no pódio do Rali Serras de Fafe e a Miguel Barbosa terminar mais longe do vencedor, Ricardo Moura, continuam a dar que falar. Mas há outras coisas também em ‘cima da mesa’.

Os organizadores da primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, a Demoporto, defende-se que a atribuição das penalizações ocorreu algum tempo depois do evento terminar porque só mais tarde a Direção de prova teve conhecimento das falsas partidas dos dois pilotos em questão.

Mas as penalizações não foram o único tema de conversa após o Rali Serras de Fafe. A segurança também veio ‘à baila’, a propósito do tempo que levou a assistência médica a socorrer José Carlos Macedo, depois das lesões sofridas pelo piloto após a passagem no salto da Pedra Sendada aquando do troço Ruivães/Confurco 2. Algo que a Demoporto refuta, alertando que o concorrente em questão não sinalizou devidamente o incidente, quer em termos de o indicar aos adversários que o precediam, quer em termos de acionamento do GPS ou telefones.