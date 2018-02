Economia cresceu 2,7 por cento em 2017

A economia portuguesa cresceu 2,7 por cento em 2017, o que representa o melhor comportamento desde 2000.

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta quarta-feira, revelam que a economia portuguesa cresceu 2,7 por cento no ano passado, mais 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior.

“Esta evolução resultou do aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do investimento, uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico ao registado em 2016″, justifica o INE, numa nota divulgada hoje pela agência Lusa.

Já em 2016 se tinha assinalado esta tendência de crescimento, ano em que o Produto Interno Bruto (PIB) acelerara 1,5 pontos percentuais, menos, porém, do que os 1,8 por cento de 2015, naquele que foi o último ano de governação de Passos Coelho.

Para se encontrar um desempenho tão positivo como o do ano passado é necessário recuar até 2000 (no início do milénio a economia portuguesa cresceu 3,8 pontos percentuais).

Estes números surgem da estimativa rápida do INE, sendo que os dados mais rigorosos serão divulgados a 18 de fevereiro.

