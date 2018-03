Mundo EasyJet: Pilotos suspensos por brincadeiras no telemóvel durante voo Por

A companhia aérea EasyJet suspendeu dois pilotos após um deles divulgado um vídeo onde o outro surge a ‘dançar’ com bonecos animados, criados através de uma aplicação. O incidente aconteceu durante um voo a 9000 metros de altitude.

A publicação foi feita pelo capitão do voo, Michel Castellucci, que, enquanto pilotava o avião, criou um vídeo animado onde o copiloto ‘brincava’ com desenhos animados à medida que ia preenchendo relatórios do voo, que ligava Paris a Madrid.

De acordo com o The Sun, o vídeo chegou a contar com mais de 6000 visualizações, antes de ter sido apagado – bem como a conta de Instagram do capitão.

Além dos vídeos, o incidente ficou também marcado por uma ‘selfie’ dos dois pilotos, questionando os seguidores se queriam mais ‘brincadeiras’. “Teamflyingnut”, descreveu o capitão.

Segundo o representante da EasyJet, naquele momento o voo estava controlado e os passageiros não corriam perigo, mas sublinhou a “forma séria” como o assunto está a ser gerido.

“Isto não é o aceitável e não é representativo dos milhares de pilotos profissionais que trabalham para a companhia aérea. Estamos a tratar deste assunto de forma séria e como tal, os pilotos foram suspensos, de acordo com os nossos procedimentos, aguardando uma investigação”, referiu.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar